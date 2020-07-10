Из-за отклонения от нормы микробиологических показателей воды, на николаевских пляжах не рекомендуют купаться.

Об соответствующих исследованиях сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Сейчас в Николаевской области на контроле лабораторных центров МОЗ находятся 7 пляжей (3 морских и 4 речных) в Коблево-Рыбаковской зоне (Коблево — лиман — море), в Николаеве (Днепро-Бугский лиман), в Первомайске (городской пляж «Радуга «), Южноукраинске (городской), Новой Одессе (городской) и николаевский речной пляж« Стрелка » в парке « Победа ».

Пляжи «Стрелка», «Прибой», «Чайка» и береговая линия Намыва: в Николаеве определены официальные места отдыха на воде

В рамках мониторинга взяли 14 проб воды. Отклонение от нормы нашли в воде с пляжей «Чайка», «Прибой» и «Стрелка» в Николаеве, а также на городском пляже в Первомайске. Там рекомендовали установить щиты о запрете купания.