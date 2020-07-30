29 июля на здании Николаевского академического художественного русского драматического театра открыли мемориальную доску в честь его многолетнего директора Николая Кравченко. Ее автором стал Заслуженный деятель искусств, член союза художников Украины Иван Булавицкий.

Уже 30 июля мемориальная доска была повреждена вандалами — на барельеф разбили нос театрального деятеля. Об этом сообщили в сети Facebook. Личности вандалов пока не установлены.



Справка:



Николай Антонович Кравченко руководил Николаевским русдрамом с 1997 по 2017 год, был Заслуженным деятелем искусств Украины, Почетным гражданином Николаева. В января 2019 года актер и режиссер ушел из жизни.

фото Николаевского городского совета