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Главная страница » Blog » Культура » На Николаевском русдраме установили мемориальную доску памяти Николая Кравченко, вандалы успели ее повредить

На Николаевском русдраме установили мемориальную доску памяти Николая Кравченко, вандалы успели ее повредить

На Николаевском русдраме установили мемориальную доску памяти Николая Кравченко, вандалы успели ее повредить
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29 июля на здании Николаевского академического художественного русского драматического театра открыли мемориальную доску в честь его многолетнего директора Николая Кравченко. Ее автором стал Заслуженный деятель искусств, член союза художников Украины Иван Булавицкий.

Уже 30 июля мемориальная доска была повреждена вандалами — на барельеф разбили нос театрального деятеля. Об этом сообщили в сети Facebook. Личности вандалов пока не установлены.

Справка:

Николай Антонович Кравченко руководил Николаевским русдрамом с 1997 по 2017 год, был Заслуженным деятелем искусств Украины, Почетным гражданином Николаева. В января 2019 года актер и режиссер ушел из жизни.

фото Николаевского городского совета

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Алина Сидорова

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