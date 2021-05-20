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На Николаевском тепловозоремонтном заводе представили новое руководство

1883410151619 n - На Николаевском тепловозоремонтном заводе представили новое руководство
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ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» представил новых руководителей предприятия. Об этом сообщили на официальной странице завода в Фейсбуке.

Директором ООО стал Рой Сергей Викторович, который с 2015 года работал на НТРЗ исполнительным директором.

188985317 12 n 765x1024 - На Николаевском тепловозоремонтном заводе представили новое руководство
Сергей Рой
фото: страница НТРЗ в Фейсбук

Родился в городе Комсомольское (Полтавская область) в 1977 году. После учебы в школе получил рабочую специальность «Помощник машиниста тепловоза. Слесарь по ремонту подвижного состава». Сразу по окончании СПТУ начал работать на Полтавском ГОК помощником машиниста тепловоза.

В 1995 году был призван в ряды ВСУ на срочную службу, а после ее прохождения продолжил трудиться на Полтавском ГОК слесарем по ремонту подвижного состава на участке капитального ремонта дизелей. Далее был переведен помощником машиниста тепловоза. Затем работал машинистом тепловоза, машинистом электровоза.

С 2007 года по 2015 год работал начальником локомотивной службы железнодорожного цеха.
Без отрыва от работы обучался в Украинской академии железнодорожного транспорта (Харьков) по специальности «Электротранспорт». После этого также получил второе высшее образование в Днепропетровской металлургической академии по специальности «Электрометаллургия стали и ферросплавов». Проходил повышение квалификации в Международном институте бизнеса по направлению «Управление проектами».

Исполнительным директором предприятия стал Симченко Евгений Вячеславович. Он же является учредителем ООО.

Родился в 1993 году в Одессе. Закончил Одесский Ришельевский лицей. Затем одновременно получил образование в двух ВУЗах: Одесском Национальном экономическом университете по специальности «Банковское дело» и в Одесском Национальном университете им. Мечникова по специальности «Юриспруденция». После этого получил степень MBA по международному бизнесу в EU Business School Munich.

С 2019 года основал компанию InduTech EXIM GmbH, которая в том числе представляла интересы Николаевского тепловозоремонтного завода на международной арене. На протяжении нескольких лет Евгений Симченко от лица НТРЗ принимает непосредственное участие во всех международных проектах ООО НТРЗ и ведёт переговоры с партнерами на международном уровне.

  • Наш завод на протяжении уже одиннадцати лет стабильно работает, осваивая новые методы модернизации и ремонта тепловозов и электровозов всех серий. Поэтому, благодаря сильной профессиональной команде, собранной моим отцом, предприятие продолжает выполнять перед заказчиками все обязательства, несмотря на смену руководства.
    Мы не только сохраним коллектив работников, но и будем развиваться дальше, сохранив лучшие традиции НТРЗ.

Напомним, на днях в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скончался директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.

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Алина Сидорова

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