На «Николаевводоканале» призвали горожан подписать «антифосфатную» петицию и тем самым спасти Южный Буг от гибели, а себе гарантировать качественную питьевую воду. Как рассказал в ходе брифинга руководитель предприятия Борис Дуденко, именно из-за использования фосфатосодержащих веществ размножаются сине-зеленые водоросли, в результате вода в реке цветет, ее качество ухудшается. Решить проблему можно на законодательном уровне. Собственно петиция с требованием принять соответствующий закон о запрете производства и импорта фосфатосодержащих веществ размещена на сайте президента. Впрочем, из необходимых 25 тысяч голосов пока документ набрал меньше 3 тысяч.

Украинские экологи бьют тревогу — из-за использования фосфатосодержащих моющих средств качество воды в реках стремительно ухудшается, биосфера водоемов уничтожается, реки «цветут». Год от года слой сине-зеленых водорослей можно наблюдать и на поверхности Южного Буга.

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Во многих развитых странах фосфатосодержащие средства запретили на государственном уровне, говорит Борис Дуденко. Например в США такой закон приняли еще в 1994 году, в Германии — в 2009 году. И это имело положительные результаты.

В Украине использование рядовыми гражданами фосфатосодержащих моющих средств не контролируется. Построенные в 60-70 годах прошлого века очистные сооружения с нагрузкой не справляются. В результате фосфаты попадают в реки. Чтобы спасти водоемы от гибели, производство и импорт фосфатосодержащих моющих средств следует запретить на государственном уровне.

«Ассоциация «Укрводоканалэкология» уже второй раз подает петицию на сайт президента по вынесению этого закона на рассмотрение и утверждение. Петиция должна набрать 25 тысяч голосов, к сожалению, в первый раз она набрала всего 7 тысяч голосов. На сегодняшний момент петиция набрала чуть более 3-х тысяч голосов, до конца срока действия петиции осталось 44 дня. Поэтому мы хотим заострить на этом внимание, чтобы наши СМИ разместили у себя информацию и призывы, чтобы наше общество отреагировало на петицию», – отметил Б. Дуденко.