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Главная страница » Blog » Власть » На «Николаевводоканале» призвали горожан подписать «антифосфатную» петицию и спасти Южный Буг

На «Николаевводоканале» призвали горожан подписать «антифосфатную» петицию и спасти Южный Буг

На «Николаевводоканале» призвали горожан подписать «антифосфатную» петицию и спасти Южный Буг
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На «Николаевводоканале» призвали горожан подписать «антифосфатную» петицию и тем самым спасти Южный Буг от гибели, а себе гарантировать качественную питьевую воду. Как рассказал  в ходе брифинга руководитель предприятия Борис Дуденко, именно из-за использования фосфатосодержащих веществ размножаются сине-зеленые водоросли, в результате вода в реке цветет, ее качество ухудшается. Решить проблему можно на законодательном уровне. Собственно петиция с требованием принять соответствующий закон о запрете производства и импорта фосфатосодержащих веществ размещена на сайте президента. Впрочем, из необходимых 25 тысяч голосов пока документ набрал меньше 3 тысяч.

vlcsnap 2020 12 14 14h43m35s783 - На «Николаевводоканале» призвали горожан подписать «антифосфатную» петицию и спасти Южный Буг

Украинские экологи бьют тревогу — из-за использования фосфатосодержащих моющих средств качество воды в реках стремительно ухудшается, биосфера водоемов уничтожается, реки «цветут». Год от года слой сине-зеленых водорослей можно наблюдать и на поверхности Южного Буга.

сюжет

Во многих развитых странах фосфатосодержащие средства запретили на государственном уровне, говорит Борис Дуденко.  Например в США такой закон приняли еще в 1994 году, в Германии —  в 2009 году. И это имело положительные результаты.

vlcsnap 2020 12 14 14h38m35s193 - На «Николаевводоканале» призвали горожан подписать «антифосфатную» петицию и спасти Южный Буг

В Украине использование рядовыми гражданами фосфатосодержащих моющих средств не контролируется. Построенные в 60-70 годах прошлого века очистные сооружения с нагрузкой не справляются. В результате фосфаты попадают в реки. Чтобы спасти водоемы от гибели, производство и импорт фосфатосодержащих моющих средств следует запретить на государственном уровне.

vlcsnap 2020 12 14 14h42m19s840 - На «Николаевводоканале» призвали горожан подписать «антифосфатную» петицию и спасти Южный Буг

«Ассоциация «Укрводоканалэкология» уже второй раз подает петицию на сайт президента по вынесению этого закона на рассмотрение и утверждение. Петиция должна набрать 25 тысяч голосов, к сожалению, в первый раз она набрала всего 7 тысяч голосов. На сегодняшний момент петиция набрала чуть более 3-х тысяч голосов, до конца срока действия петиции осталось 44 дня. Поэтому мы хотим заострить на этом внимание, чтобы наши СМИ разместили у себя информацию и призывы, чтобы наше общество отреагировало на петицию», – отметил Б. Дуденко.

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Елена Кораб

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