Правительство по инициативе МОЗ решило продлить карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями, которые соответствуют «оранжевому» уровню эпидемической опасности и некоторыми изменениями.

Об этом во время брифинга рассказал министра здравоохранения Максим Степанов.

В частности, с 1 января будет продолжена работа общепита до 23:00 (сейчас до 22:00) с запретом расчетных операций после 22:00. В новогоднюю ночь кафе, барам, ресторанам будет разрешено работать до 1:00 ночи.

В то же время на период с 00:00 часов 8 января по 00:00 часа 25 января будут введены усиленные карантинные ограничения. В частности, будет ограничена работа: общепита (кроме адресной доставки заказов и заказов навынос), развлекательных заведений, предприятий торговли непродовольственными товарами, учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков). Также будет ограничено деятельность непродовольственных рынков, посещение учебных заведений, кроме детсадов.

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта — как городского, так и междугородного сообщения. Разрешается организация «новогодних елок» без концертов, проведения официальных спортивных мероприятий без зрителей, работа предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами. Предполагается, что работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также заведения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Парикмахерские и салоны красоты могут работать исключительно по предварительной записи.

Минздрав рекомендует всем учреждениям и организациям, которые имеют такую возможность, на период с 8 до 24 января перейти на дистанционный режим работы.

Ожидается, что введение усиленного карантина и его соблюдение позволит снизить до 50% количество новых случаев инфицирования COVID-19.