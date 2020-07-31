Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили группу бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и бизнесменов на злоупотреблениях при обустройстве военного полигона «Широкий Лан». Их заподозрили в похищении 37 млн ​​гривен бюджетных денег.

Речь идет о: начальнике Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальника Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ, начальника отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ (подозреваемые ранее занимали эти должности), а также бенефициара и директора предприятия, которое должно было заниматься обустройством лагеря.

Следствие установило, что должностные лица ВСУ в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря «Широкий Лан» в селе Ульяновка таким образом, что ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн ​​грн за работы, которые фактически не выполнило .

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. НАБУ и САП устанавливает других участников совершения преступления.