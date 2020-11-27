Сегодня, 27 ноября, около 09:00 на трассе Николаев-Одесса возле села Шевченково не разминулись Daewoo Lanos и Ford TRANSIT.

В результате столкновения травмы получили 49-летний водитель, 48-летняя женщина и 11-летняя девочка — пассажиры Daewoo Lanos. Также травмы получил 28-летний пассажир Ford. Всех пострадавших доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Предварительно событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Полиция просит возможных свидетелей обращаться по телефонам (067) 512-34-41 или 102.

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