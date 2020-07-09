В хозяйствах Николаевской области продолжается уборка урожая ранних зерновых и зернобобовых культур, а также зимнего рапса.

Для николаевских аграриев нынешняя жатва оказались чрезвычайно тяжелой. Дефицит влаги осенью, морозная весна внесли свои коррективы в план агропроизводителей области и спровоцировали существенный недобор урожая. Так что особых надежд на высокие урожаи подавляющее большинство аграриев не питают.

Из-за таких чрезвычайных для области погодных катаклизмов пострадали все поля Николаевщины в разной степени, поэтому на отдельных полях одного и того же хозяйства урожайность ранних зерновых колеблется от 5 ц / га до 65 ц / га. Вследствие неординарных погодных условий больше всего пострадали хозяйства Березанского, Веселиновского, Доманевского и Врадиевского районов.

Всего в текущем году во всех категориях хозяйств области ранние зерновые культуры предполагается собрать на площади 755 тыс. га, из которых пшеницы — 433 тыс га. Кроме этого к уборке подлежит почти 79 тыс га озимого рапса.

Следует отметить, что подавляющее большинство хозяйств южного региона области уже завершают сбор зерна ранних зерновых и зернобобовых культур, в то же время из-за дождей другие районы области только входят в активную фазу уборочных работ.

Согласно оперативным данным, несмотря на погодные неурядицы, земледельцами области собрано больше половины посевных площадей при средней урожайности 28,2 ц / га. Озимая пшеница уродила в среднем по 27,9 ц / га, ячмень озимый дает по 29,0 ц / га, яровой — 30,3 ц / га, горох -16,0 ц / га, озимый рапс -16,3 ц / га.

Наряду с уборочными работами, сельхозтоваропроизводители области начали подготовку к посевной кампании озимых урожая 2021, в хозяйствах ведется накопление материально-технических ресурсов, засыпка семян, а на освободившихся площадях проводится дискование почвы.

Отдельные хозяйства области, на освобожденных площадях после уборки ранних зерновых осуществили посев подсолнечника и уже получили первые всходы.

По информации департамента агропромышленного развития Николаевской ОГА.