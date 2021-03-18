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Главная страница » Blog » Бизнес » На портале Дія.Бизнес появился образовательный курс для предпринимателей в аграрной сфере Grow Up Agro

На портале Дія.Бизнес появился образовательный курс для предпринимателей в аграрной сфере Grow Up Agro

2020 06 02 diya - На портале Дія.Бизнес появился образовательный курс для предпринимателей в аграрной сфере Grow Up Agro
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В национальной онлайн-школе для предпринимателей на портале Дія.Бизнес появился образовательный курс для предпринимателей в аграрной сфере Grow Up Agro.

Курс содержит практическую информацию об управлении финансами и системном менеджменте, юридических аспектах ведения агробизнеса, коммуникациях и маркетинге, управлении персоналом, сертификации и логистики, исследования зарубежных рынков и основные аспекты успешных переговоров.

В 15 видео собраны основные рекомендации для предпринимателей, которые будут способствовать улучшению бизнес-навыков и помогут им разработать стратегию собственного развития и выйти на новый уровень.

Видеолекции — это часть учебного проекта «Grow up: Agro», который реализуется Украинской ассоциацией бизнеса и торговли (UBTA) в сотрудничестве с Украинским центром содействия инвестициям и торговле (ITFC) при информационной поддержке ГУ «Офис по продвижению экспорта в Украине» и за финансирование программы USAID по аграрного и сельского развития (АГРО).

Grow up: Agro — это трехдневный учебный интенсив серия менторских сессий в формате онлайн. Учебная программа разработана для владельцев микро-, малых и средних предприятий, которые занимаются производством и переработкой молока и мяса, овощей, фруктов и ягод, кондитерских изделий, аквакультуры.

На программу могут подаваться предприятия, работающие в юго-восточных областях Украины. Важно, что благодаря размещению на ресурсе Дія.Бизнес видеолекции будут доступны широкому кругу украинских предпринимателей в каждом уголке нашей страны.

Кроме того, в национальной онлайн-школе для предпринимателей на сайте Дія.Бизнес уже доступны 9 курсов для просмотра, касающиеся открытия бизнеса в сфере текстильной и пищевой промышленности, IT, финансовой грамотности и других тем.

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Алина Сидорова

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