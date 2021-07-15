14 июля примерно в 14:00 в районе перекрестка улиц Адмирала Макарова и Пушкинской Toyota Avensis сбила пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об єтом сообщили в ГУНП.

В результате ДТП 26-летний мужчина с травмами был доставлен в больницу.

Событие квалифицированно предварительно по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Следователи обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по телефонам (093) 483-63-79 или 102.