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Главная страница » Blog » Общество » На Северном открыли новую семейную амбулаторию

На Северном открыли новую семейную амбулаторию

178882513 2771605149819048 4602095256979589455 n - На Северном открыли новую семейную амбулаторию
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В Николаеве открыли новую семейную амбулаторию Центра первичной медико-санитарной помощи № 4 на улице Архитектора Старова, 4 А. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Капитальный ремонт помещения стоил городскому бюджету более 5,6 млн. гривен.

Отныне почти 8000 николаевцев могут получить первую медицинскую помощь, записаться к семейному врачу, терапевту, педиатру, сделать прививки по месту жительства. Здесь новое оборудование и мебель, компьютерная техника, работает электронная запись пациентов к врачу, есть кабинет дневного пребывания на 5 коек. Созданы комфортные условия для людей с инвалидностью: на входе установлен подъемник, надлежащим образом оборудованы санитарно-гигиенические комнаты.

В заведении уже начали принимать пациентов 3 семейные врача и 2 педиатра. В мае к работе станет еще один врач общей практики семейной медицины. Жители микрорайона активно пользуются возможностью получить качественные услуги, пока заключено 6 114 деклараций. Это 80% от всего количества жителей Северного.

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Алина Сидорова

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