В четверг, 20 мая, на одном из предприятий на улице Индустриальное случился пожар. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, причиной масштабного пожара стала разгерметизацией емкости с топливом.

На место прибыли отделения 2, 3, 4, 5 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом (W-200 м. Куб), с последующим его разливом. Создалась угроза распространения огня на другие емкости. Слаженными действиями пожарных предотвратили распространение огня на них и потушили огонь в кратчайшие сроки. В 7:59 пожар был локализован и в 08:18 ликвидирован на площади 100 кв. Всего от ГСЧС привлекалось 45 человек и 10 единиц техники, — говорится в сообщении.

Пострадавших во время пожара нет. Предполагаемая причина -нарушение технологического регламента при перекачке ГСМ.