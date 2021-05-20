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Главная страница » Blog » Происшествия » На территории предприятия в Николаеве загорелся резервуар с топливом

На территории предприятия в Николаеве загорелся резервуар с топливом

188844906 2053970734744214 172875165969387273 n - На территории предприятия в Николаеве загорелся резервуар с топливом
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В четверг, 20 мая, на одном из предприятий на улице Индустриальное случился пожар. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, причиной масштабного пожара стала разгерметизацией емкости с топливом.

На место прибыли отделения 2, 3, 4, 5 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом (W-200 м. Куб), с последующим его разливом. Создалась угроза распространения огня на другие емкости. Слаженными действиями пожарных предотвратили распространение огня на них и потушили огонь в кратчайшие сроки. В 7:59 пожар был локализован и в 08:18 ликвидирован на площади 100 кв. Всего от ГСЧС привлекалось 45 человек и 10 единиц техники, — говорится в сообщении.

Пострадавших во время пожара нет. Предполагаемая причина -нарушение технологического регламента при перекачке ГСМ.

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Алина Сидорова

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