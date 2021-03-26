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Главная страница » Blog » Бизнес » На трассе Н-11 правоохранители обнаружили передвижную незаконную мини-АЗС

На трассе Н-11 правоохранители обнаружили передвижную незаконную мини-АЗС

muka2333 - На трассе Н-11 правоохранители обнаружили передвижную незаконную мини-АЗС
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В ходе дежурства управления контроля за подакцизными товарами ГУ ГНС в Николаевской области, совместно с ГУ ГФС в Николаевской области и управления патрульной полиции в Николаевской области на трассе Н-11, обнаружена передвижная незаконная мини АЗС, вмонтированная в автомобиль Мерседес Sprinter. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

wffk5821 1024x768 - На трассе Н-11 правоохранители обнаружили передвижную незаконную мини-АЗС

Из незаконного оборота изъято 1000 л дизельного топлива, автомобиль и емкость на 1 куб.м., оснащенная заправочным пистолетом.

Работниками ГУ ГФС в Николаевской области составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст.164 Кодекса Украины об административных нарушениях.

В сообщении отмечается, что поверки проводились на выполнение поручения Премьер-министра Украины от 05.03.2021 года, с целью принятия мер по борьбе с нелегальным оборотом и розничной торговлей горючим.

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Людмила Александрова

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