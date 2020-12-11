10 декабря, в Николаевской области на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП при участии автомобиля Scania.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

фото: сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области

В результате аварии, фура перевернулось. Водитель оказался заблокированым в кабине, его доставали спасатели с помощью гидравлического резака-разжима.

В центре Николаева остановили водителя «под кайфом»

Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в Баштанскую ЦРБ с предварительным диагнозом — перелом шейки бедра. Его состояние оценивают как средней тяжести.