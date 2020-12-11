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Главная страница » Blog » Происшествия » На трассе в Николаевской области перевернулась фура

На трассе в Николаевской области перевернулась фура

На трассе в Николаевской области перевернулась фура
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10 декабря, в Николаевской области на трассе Н-11 «Днепр — Кривой Рог — Николаев» произошло ДТП при участии автомобиля Scania.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

2020 12 11 fura2 - На трассе в Николаевской области перевернулась фура
фото: сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области

В результате аварии, фура перевернулось. Водитель оказался заблокированым в кабине, его доставали спасатели с помощью гидравлического резака-разжима.

В центре Николаева остановили водителя «под кайфом»

Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в Баштанскую ЦРБ с предварительным диагнозом — перелом шейки бедра. Его состояние оценивают как средней тяжести.

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Алина Сидорова

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