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На учете в ГНС Николаевщины находится свыше 99 тысяч налогоплательщиков

На учете в ГНС Николаевщины находится свыше 99 тысяч налогоплательщиков
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Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, по состоянию на 1 ноября 2020 года на учете в ГНС Николаевщины находится     99220 налогоплательщиков. С общего количества субъектов хозяйственной деятельности зарегистрировано 50481 физическое лицо — предприниматель и 48739 юридических лиц.

В частности, за 10 месяцев 2020 года на налоговый учет взято 5569 физических лиц-предпринимателей и 1179 юридических лиц.

В Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков по состоянию на начало ноября текущего года зарегистрировано 1 178 364 физических лица. В течение января-октября 2020 года налоговая служба области зарегистрировала в Государственном реестре физических лиц 10245 граждан, из них 371 иностранец.

В Отдельном реестре физических лиц находятся на учете 2713 жителей Николаевщины. Это лица, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от присвоения им номера учетной карточки налогоплательщика и учитываются в реестре по фамилии, имени, отчеству и серии, номеру паспорта.

В реестре плательщиков налога на добавленную стоимость по состоянию на 1 ноября текущего года находится 6001 юридическое лицо и 566 физических лиц-предпринимателей.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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