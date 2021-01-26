Специалисты КП «ЭЛУ автодорог» работают над обеспечением проезда по улице 2 Набережной, сообщают в Николаевском горсовете.
По информации КП «ЭЛУ автодорог, сегодня сотрудники предприятия устраняют опасные участки дороги с ямами и выбоинами. Используется щебеночно-асфальтная смесь, фракция щебня крупная. Также прочищены две ливневые канализации открытого типа.
Много лет назад дорогу было сделано без учета ливневых канализаций, вследствие чего большие объемы воды из микрорайона накапливались во время ежегодных дождей, уничтожая дорожное полотно.
В 2021 году в городском бюджете запланировано финансирование на ямочный ремонт этого участка дороги по улице 2 Набережной.
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