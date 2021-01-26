Специалисты КП «ЭЛУ автодорог» работают над обеспечением проезда по улице 2 Набережной, сообщают в Николаевском горсовете.

По информации КП «ЭЛУ автодорог, сегодня сотрудники предприятия устраняют опасные участки дороги с ямами и выбоинами. Используется щебеночно-асфальтная смесь, фракция щебня крупная. Также прочищены две ливневые канализации открытого типа.

Ливневая канализация открытого типа (фото КП «ЭЛУ автодорог» )

Много лет назад дорогу было сделано без учета ливневых канализаций, вследствие чего большие объемы воды из микрорайона накапливались во время ежегодных дождей, уничтожая дорожное полотно.

В 2021 году в городском бюджете запланировано финансирование на ямочный ремонт этого участка дороги по улице 2 Набережной.