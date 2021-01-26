Сегодня Вторник, 26 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

На Николаевщине в собственном доме убили 34 летнего мужчину. Полиция ищет злоумышленников

На Николаевщине в собственном доме убили 34 летнего мужчину. Полиция ищет злоумышленников

Народовластию быть. Рада окончательно приняла закон о референдуме

Народовластию быть. Рада окончательно приняла закон о референдуме

На улице 2 Набережной в этом году планируют сделать только ямочный ремонт

На улице 2 Набережной в этом году планируют сделать только ямочный ремонт

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Общество » На улице 2 Набережной в этом году планируют сделать только ямочный ремонт

На улице 2 Набережной в этом году планируют сделать только ямочный ремонт

На улице 2 Набережной в этом году планируют сделать только ямочный ремонт
0

Специалисты КП «ЭЛУ автодорог» работают над обеспечением проезда по улице 2 Набережной, сообщают в Николаевском горсовете.

По информации КП «ЭЛУ автодорог, сегодня сотрудники предприятия устраняют опасные участки дороги с ямами и выбоинами. Используется щебеночно-асфальтная смесь, фракция щебня крупная. Также прочищены две ливневые канализации открытого типа.

  • 2021 01 26 remont dorogi 2 1024x766 - На улице 2 Набережной в этом году планируют сделать только ямочный ремонт
Ливневая канализация открытого типа (фото КП «ЭЛУ автодорог» )

Много лет назад дорогу было сделано без учета ливневых канализаций, вследствие чего большие объемы воды из микрорайона накапливались во время ежегодных дождей, уничтожая дорожное полотно.

В 2021 году в городском бюджете запланировано финансирование на ямочный ремонт этого участка дороги по улице 2 Набережной.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч
Next post Народовластию быть. Рада окончательно приняла закон о референдуме

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике