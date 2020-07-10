В Николаеве снова обвалился канализационный коллектор, на этот раз на улице Шоссейной. Когда посреди дороги образовалась пропасть, коммунальщики исследовали смотровой колодец на этом участке. Выяснилось, что разрушена его нижняя часть, а обломки заблокировали проход стокам.

сюжет ТРК Сатурн

В ГКП «Николаевводоканал» говорят: система старая и срок ее эксплуатации уже давно вышел. Кроме того, что коллектор подвергся газовой коррозии, его разрушению способствовали обильные дожди, которые в последнее время накрывали город. Сейчас коммунальщики с помощью спецтехники откачивают из ямы воду и готовятся расчищать ее от обломков.

Николаевцев уверяют, что авария никак на них не отразится. Воду отключать не будут, а последствия обвала ликвидируют в ближайшее время.