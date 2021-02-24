Сегодня Среда, 24 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Николаеве на три дня перекроют движение Центральном проспекте

В Николаеве на три дня перекроют движение Центральном проспекте

В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов «е-Ветеран»

В Украине заработала онлайн-система информационных сервисов «е-Ветеран»

Пикет около ГНС Николаевщины: Дмитрий Прокофьев встретился с фермерами

Пикет около ГНС Николаевщины: Дмитрий Прокофьев встретился с фермерами

Сегодня в Украине начинается вакцинация против COVID-19

Сегодня в Украине начинается вакцинация против COVID-19

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Культура » На ВНО-2021 уже зарегистрировалось почти 150 тыс человек

На ВНО-2021 уже зарегистрировалось почти 150 тыс человек

На ВНО-2021 уже зарегистрировалось почти 150 тыс человек
0

По меньшей мере две недели осталось до завершения регистрации для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года. Сейчас для участия в ВНО и государственной итоговой аттестации зарегистрировано около 150 тыс лиц, избравших 611 220 тестирований.

Самыми популярными предметами у соискателей образования является математика, этот учебный предмет выбрали 117 811 человек, история Украины — 115 707 человек, а также украинский язык и литература — 102 371 человек (46 077 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку). Традиционно популярны также география (70 847 человек), английский язык (61 985 человек) и биология (48 795 человек).

По региональному распределению в Харьковской и Полтавской областях наибольшая доля соискателей полного общего среднего образования текущего года, которые по состоянию на 23 февраля 2021 успешно зарегистрированы для прохождения ВНО (57% и 54% соответственно), меньше всего такая доля в Хмельницкой области (19% ).

Обращаем внимание пользователей, которые передали регистрационные документы, на то, что подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является Сертификат, который соискатель получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если соискатель еще не получил такого документа, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью специального сервиса.

Если лицо уже имеет Сертификат ВНО, однако обнаружил ошибку в некоторых персональных данных, то можно внести необходимые изменения до 5 марта 2021, воспользовавшись специальным сервисом «Внести изменения».

Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая, когда состоится тестирование по химии, до 15 июня (тестирование по географии).

Все детали нынешнего ВНО можно узнать на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Работы Юлии Барцевой, специалиста ГУ ГНС в Николаевской области, вошли в сборник «Творческие налоговики 1990-2020»
Next post «Козак-2М1» в 2021 г. заменит бронеавтомобиль «Козак-2»

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Украине провели первое исследование геймеров

В Украине провели первое исследование геймеров

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ