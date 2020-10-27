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Главная страница » Blog » Бизнес » На время пребывания Николаева в «красной» зоне ЦОПы города будут работать с плательщиками онлайн или по предварительной записи

На время пребывания Николаева в «красной» зоне ЦОПы города будут работать с плательщиками онлайн или по предварительной записи

На время пребывания Николаева в «красной» зоне ЦОПы города будут работать с плательщиками онлайн или по предварительной записи
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C целью профилактики, предотвращения распространения и минимизации инфицирования коронавирусом работников ГУ ГНС в области, которые осуществляют обслуживание плательщиков в Центрах обслуживания плательщиков (дальше — ЦОП) и  инспекциях, где ЦОП не созданы (дальше — ГНИ) города Николаева, с 26 октября 2020 года на период ввода чрезвычайной ситуации и введения дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни СОVID, — 19, вызванной коронавирусом, остановлено роботу ЦОП и ГНИ, прием плательщиков осуществляется за отдельным графиком в режиме онлайн.

Приостановлено личный прием граждан руководителями и работниками ГУ ГНС в Николаевской области.

Прием обращений граждан осуществляется в электронном виде, или через почтовые ящики, установленные на входе в учреждение.

Прием налогоплательщиков в ЦОП и ГНИ осуществляется по предварительной записи (по телефону) исключительно для предоставления неотложных услуг в случае острой необходимости, в частности:

  • выдачи карточки налогоплательщика, внесения в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков;
  • внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) отметки о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, и тому подобное.

Для предоставления неотложных услуг в случае острой необходимости запись на прием плательщиков по телефонам:

ЦОП Центральной ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области (Заводский и Центральный районы г. Николаева): (0512) 37-90-45, (0512) 37-90-38, (0512) 37-90-20;

ЦОП №1 Ингульской ГНИ в ГУ ГНС в Николаевской области (Ингульський район г. Николаева): (0512) 23-64-83, (0512) 23-03-29, (0512) 23-41-87, (0512) 44-50-82;

ЦОП №2 Ингульской ГНИ в ГУ ГНС в Николаевской области (Корабельный район г. Николаева): (0512) 64-02-07;

ЦОП Витовськой ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области: (0512) 64-48-53;

Николаевская ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области: (0512) 48-06-13,480616, 480612.

Напоминаем контактные данные Главного управления ГНС в Николаевской области:

— электронный адрес для направления писем и запросов на публичную информацию: mk.official@tax.gov.ua

— электронный адрес, по которому гражданин может направить свое обращение: mk.zvernennya@tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Николаевской области с целью предотвращения распространения вируса COVID — 19 призывает плательщиков по возможности ограничить посещение Центров обслуживания плательщиков Николаевщины и пользоваться электронными сервисами ГНС для предоставления отчетности и уплаты налогов, в частности Электронным кабинетом налогоплательщика  (cabinet.tax.gov.ua).

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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