За прошлые сутки в Николаевской области рабочие группы провели 119 проверок, а именно: 87 предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 28 заведений общественного питания и 4 продовольственных рынка.

По результатам проверок нашли 12 объектов, работающих с нарушениями, выписали 5 протоколов, направили 7 предписаний.

Напомним, что эти рабочие группы созданы органами местного самоуправления с привлечением специалистов Госпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, созданию условий для мытья и антисептической обработки рук. На территории Николаевщины создано и работает 29 таких групп.

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