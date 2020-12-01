Баштанская местная прокуратура Николаевской области

завершила расследование уголовного дела в отношении начальницы одного из подразделений Николаевской дирекции АО «Укрпочта», которая присвоила 75 тысяч гривен.

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В ходе досудебного расследования выяснилось, что женщина, злоупотребляя служебным положением, вносила недостоверные сведения в официальные документы. В период с декабря 2018 года по февраль 2019 ей удалось присвоить деньги, которые предназначались для выплаты 65 жителям Казанковского района как часть субсидии за отопление.

В ближайшее время женщина предстанет перед судом.

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