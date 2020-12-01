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Главная страница » Blog » Криминал » Начальница одного из отделений “Укрпочты” присваивала деньги, предназначенные для выплаты субсидий

Начальница одного из отделений «Укрпочты» присваивала деньги, предназначенные для выплаты субсидий

Начальница одного из отделений «Укрпочты» присваивала деньги, предназначенные для выплаты субсидий
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Баштанская местная прокуратура Николаевской области
завершила расследование уголовного дела в отношении начальницы одного из подразделений Николаевской дирекции АО «Укрпочта», которая присвоила 75 тысяч гривен.

Укрпочта и Liki24.com в период карантина будут доставлять лекарства в регионы бесплатно

В ходе досудебного расследования выяснилось, что женщина, злоупотребляя служебным положением, вносила недостоверные сведения в официальные документы. В период с декабря 2018 года по февраль 2019 ей удалось присвоить деньги, которые предназначались для выплаты 65 жителям Казанковского района как часть субсидии за отопление.

В ближайшее время женщина предстанет перед судом.

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