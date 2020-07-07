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Главная страница » Blog » Власть » Начальник САД Невеселый: “ЭЛУ автодорог” саботирует ремонт Ингульского моста

Начальник САД Невеселый: «ЭЛУ автодорог» саботирует ремонт Ингульского моста

Начальник САД Невеселый: «ЭЛУ автодорог» саботирует ремонт Ингульского моста
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После того, как в пятницу, 3 июля, в Николаеве саморозвелся Ингульский мост, САД Николаевской области приостановила работы по ремонту дорожного покрытия на переходе. В тот же день мэр Александр Сенкевич заявил, что в саморазведении виновата САД: специалисты САД не провели предварительных консультаций с балансодержателем моста КП «ЭЛУ автодорог» и не установили специальные противовесы.

Глава САД в Николаевской области Владислав Невеселый на своей странице в Facebook сообщил, что 6 июля в Службе провели экстренное совещание, на которое были приглашены подрядчики и балансосодержатель Ингульского моста «ЭЛУ автодорог», чтоб обсудить вопросы по возобновлению работ в ближайшие сроки.

По итогу встречи было решено: «ЭЛУ автодорог» до 16.00 должно ПРЕДОСТАВИТЬ письма для патрульной полиции, а также укрепить мост для безопасной работы. САД Николаевской области в 16.00 заберёт письма в «ЭЛУ автодорог» и совместно передает для регистрации в Патрульную полицию. Однако сегодня, состоянием на утро 7 июля, ситуация сложилась следующая: представитель САД заехал в «ЭЛУ автодорог» — письма никто не дал, а мост, который обещали с утра укрепить — не укрепили, — сообщил Невеселый.
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Алина Сидорова

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