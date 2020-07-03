Приказом Государственной налоговой службы от 01.07.2020 №647-0 на должность начальника Главного управления ГНС в Николаевской области назначен Леонид Корчагин.

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник представил Леонида Корчагина коллективу Главного управления ГНС в Николаевской области и отметил, что Леонид Васильевич опытный руководитель, который сможет успешно выполнять задания, поставленные Государственной налоговой службой Украины.

Обращаясь к коллективу Главного управления ГНС в Николаевской области, Леонид Корчагин отметил, что в процессе реформирования налоговой службы основной акцент в работе ГНС Николаевщины должен быть сделан на открытости, прозрачности, сервистности, а также оперативности информирования общественности о работе Службы.

Среди основных приоритетов работы налоговой службы Николаевщины Леонид Корчагин определил обеспечение поступлений в бюджеты всех уровней, принятие исчерпывающих мер по предотвращению и противодействию коррупции, а также дальнейшее налаживание партнерских отношений с налогоплательщиками.

«Государственная налоговая служба Украины акцентирует внимание на повышении уровня сервисного обслуживания налогоплательщиков, недопущении давления на бизнес и создании равных конкурентных условий для всех представителей бизнеса. Поэтому, Главное управление ГНС в Николаевской области будет прилагать максимум усилий для эффективного выполнения заданий, поставленных ГНС Украины относительно совершенствования сервисного обслуживания налогоплательщиков, прозрачного администрирования налогов, комплексной отработки налоговых рисков, усиления мероприятий по детенизации экономики и легализации рынка труда», — отметил Леонид Корчагин.

Главное управление ГНС в Николаевской области.