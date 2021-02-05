В пятницу, 5 февраля, следственный судья Очаковского горрайонного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога двум сотрудникам государственной исполнительной службы в г. Николаеве, которые, подозреваются в систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Так, начальнику райотдела ГИС, чтобы иметь возможность пребывать на свободе во время следствия необходимо внести залог в размере 270 130 грн, посреднику – 181 600 грн.

Напомним, что 3 февраля в Николаеве били задержаны начальник районной ГИС и его посредник на взятке 3000 долларов США