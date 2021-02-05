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Начальнику районной ГИС и посреднику, которых задержали на взятке, избрали меру пресечения

Начальнику районной ГИС и посреднику, которых задержали на взятке, избрали меру пресечения
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В пятницу, 5 февраля, следственный судья Очаковского горрайонного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога двум сотрудникам государственной исполнительной службы в г. Николаеве, которые, подозреваются в систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Так, начальнику райотдела ГИС, чтобы иметь возможность пребывать на свободе во время следствия необходимо внести залог в размере 270 130 грн, посреднику – 181 600 грн.

Напомним, что 3 февраля в Николаеве били задержаны начальник районной ГИС и его посредник на взятке 3000 долларов США

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Людмила Александрова

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