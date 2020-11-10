В Николаевском зоопарке началось строительство нового открытого вольера для больших кошек. Это событие действительно стало выдающимся для зоопарка, ведь появление комплекса планировали еще в 1978 году, когда животные только переехали на новую территорию. Тогда же началось строительство летнего вольера, которое быстро заморозили. В 2017 году зоопарк за собственные деньги заказал новый проект «Острова зверей», который отвечает всем современным требованиям и потребностям животных. В 2020 году городская власть предусмотрела в бюджете средства на его реализацию. На торжественном заложены капсулы по случаю нового строительства побывали наши журналисты.
Летние вольеры для крупных кошек в Николаевском зоопарке должны были появиться еще в 1978 году, когда животные переехали на новую территорию. Тогда же активными темпами началось строительство «Острова зверей», где ягуары и тигры могли бы себя комфортно чувствовали и зимой, и летом. По ряду причин для хищников удалось обустроить только зимнее помещение, где они живут и сейчас. Дальнейшее строительство прекратилось.
До недавнего времени проект существовал только на бумаге. В 2020 году городская власть заложила в бюджет деньги на его реализацию. С подрядчиком уже определились и на днях на «Острове зверей», территория которого долгое время оставалась захламленной, заложили капсулу по случаю начала нового строительства.
Новые летние вольеры для кошечек ориентировочно будут стоить 16 миллионов гривен. Строительство будет проходить в несколько этапов. Завершить его планируют до 120 юбилея, который Николаевский зоопарк отметит в сентябре 2021 года.