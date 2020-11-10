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Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер

Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
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В Николаевском зоопарке началось строительство нового открытого вольера для больших кошек. Это событие действительно стало выдающимся для зоопарка, ведь появление комплекса планировали еще в 1978 году, когда животные только переехали на новую территорию. Тогда же началось строительство летнего вольера, которое быстро заморозили. В 2017 году зоопарк за собственные деньги заказал новый проект «Острова зверей», который отвечает всем современным требованиям и потребностям животных. В 2020 году городская власть предусмотрела в бюджете средства на его реализацию. На торжественном заложены капсулы по случаю нового строительства побывали наши журналисты.

Летние вольеры для крупных кошек в Николаевском зоопарке должны были появиться еще в 1978 году, когда животные переехали на новую территорию. Тогда же активными темпами началось строительство «Острова зверей», где ягуары и тигры могли бы себя комфортно чувствовали и зимой, и летом. По ряду причин для хищников удалось обустроить только зимнее помещение, где они живут и сейчас. Дальнейшее строительство прекратилось.

Животные много поколений жили в помещениях без солнечного света и свежего воздуха. В 2017 году мы сделали новый проект второй очереди вольеров уже с учетом современных технологий, — рассказывает заведующая отделом хищных животных Татьяна Бондаренко.
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заведующая отделом хищных зверей Татьяна Бондаренко

До недавнего времени проект существовал только на бумаге. В 2020 году городская власть заложила в бюджет деньги на его реализацию. С подрядчиком уже определились и на днях на «Острове зверей», территория которого долгое время оставалась захламленной, заложили капсулу по случаю начала нового строительства.

  • zoopark 10.11 7 1024x576 - Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
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  • zoopark 10.11 5 1024x576 - Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
  • zoopark 10.11 1 1024x576 - Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
заложение капсулы
В настоящее время проводится планировки этой территории, выход на соответствующие высоты для заливки фундаментов. Фундаментов, которые будут разгораживать кормовые отсеки и будут обеспечивать выход животных из существующего строения, — комментирует начало работ представитель подрядной организации Бронислав Цуркан.
zoopark 10.11 17 1024x576 - Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
представитель подрядной организации Бронислав Цуркан

Новые летние вольеры для кошечек ориентировочно будут стоить 16 миллионов гривен. Строительство будет проходить в несколько этапов. Завершить его планируют до 120 юбилея, который Николаевский зоопарк отметит в сентябре 2021 года.

  • zoopark 10.11 13 1024x576 - Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
  • zoopark 10.11 16 1024x576 - Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
зимний вольер
  • zoopark 10.11 14 1024x576 - Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
  • zoopark 10.11 11 1024x576 - Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
  • zoopark 10.11 6 1024x576 - Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
проект летнего вольера
zoopark 10.11 12 1024x576 - Начало положено: у больших кошек из Николаевского зоопарка появится ультрасовременный летний вольер
территория «Острова зверей»
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Алина Сидорова

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