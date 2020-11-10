В Николаевском зоопарке началось строительство нового открытого вольера для больших кошек. Это событие действительно стало выдающимся для зоопарка, ведь появление комплекса планировали еще в 1978 году, когда животные только переехали на новую территорию. Тогда же началось строительство летнего вольера, которое быстро заморозили. В 2017 году зоопарк за собственные деньги заказал новый проект «Острова зверей», который отвечает всем современным требованиям и потребностям животных. В 2020 году городская власть предусмотрела в бюджете средства на его реализацию. На торжественном заложены капсулы по случаю нового строительства побывали наши журналисты.

Летние вольеры для крупных кошек в Николаевском зоопарке должны были появиться еще в 1978 году, когда животные переехали на новую территорию. Тогда же активными темпами началось строительство «Острова зверей», где ягуары и тигры могли бы себя комфортно чувствовали и зимой, и летом. По ряду причин для хищников удалось обустроить только зимнее помещение, где они живут и сейчас. Дальнейшее строительство прекратилось.

Животные много поколений жили в помещениях без солнечного света и свежего воздуха. В 2017 году мы сделали новый проект второй очереди вольеров уже с учетом современных технологий, — рассказывает заведующая отделом хищных животных Татьяна Бондаренко.

заведующая отделом хищных зверей Татьяна Бондаренко

До недавнего времени проект существовал только на бумаге. В 2020 году городская власть заложила в бюджет деньги на его реализацию. С подрядчиком уже определились и на днях на «Острове зверей», территория которого долгое время оставалась захламленной, заложили капсулу по случаю начала нового строительства.







заложение капсулы

В настоящее время проводится планировки этой территории, выход на соответствующие высоты для заливки фундаментов. Фундаментов, которые будут разгораживать кормовые отсеки и будут обеспечивать выход животных из существующего строения, — комментирует начало работ представитель подрядной организации Бронислав Цуркан.

представитель подрядной организации Бронислав Цуркан

Новые летние вольеры для кошечек ориентировочно будут стоить 16 миллионов гривен. Строительство будет проходить в несколько этапов. Завершить его планируют до 120 юбилея, который Николаевский зоопарк отметит в сентябре 2021 года.



зимний вольер





проект летнего вольера

территория «Острова зверей»