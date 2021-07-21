С 20 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации, на Николаевщине вакцинироваться смогут все желающие.

Об этом шла речь во вторник, 20 июля, в ходе онлайн совещания замгубернатора Игоря Кузьмина с главами райгосадминистраций, ОТГ и медицинским сообществом области, сообщают в Николаевской ОГА.

На уровне государства и руководителя работ по ликвидации принято решение о начале пятой волны вакцинации населения. Таким образом все граждане старше 18 лет, могут вакцинироваться по собственному желанию, — сказал заместитель председателя облгосадминистрации.

Сейчас задача усиливается, акцентировал Игорь Кузьмин. В частности речь идет о развертывании в области дополнительных 15 центров массовой вакцинации людей. Параллельно с которыми будут функционировать и пункты прививки.

Также он отметил, что Центры вакцинации должны осуществлять свою деятельность в течение семи дней в неделю с 9.00 до 15.00 часов. В свою очередь пункты прививки должны принимать граждан с 8.00 до 17.00. Их телефоны будут размещены в средствах массовой информации.

На председателей территориальных общин и старост возложена обязанность согласовать графики выезда мобильных групп в отдаленные населенные пункты или обеспечить подвоз граждан в центры вакцинации.

При этом Игорь Кузьмин предупредил представителей власти и местного самоуправления об ответственности за невыполнение задач по иммунизации населения. Поскольку согласно статье 11 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» ответственность кроме местных государственных администраций возлагается и на органы местного самоуправления и санитарно-эпидемиологическую службу.

Он отметил, что вакцинация позволит предотвратить значительный рост заболеваемости и тяжелого течения коронавирусной болезни, необходимости повышения санитарных ограничений в случае обострения ситуации.

По состоянию на 21 июля в Николаевской области всего вакцинировано 134 512 человек, в т. ч. за прошлие сутки — 3 031 человека.

Добавим, что в области работает 108 пунктов прививки и 24 мобильные бригады. В течение последнего месяца непосредственно в Николаеве и городах областного подчинения заработали центры вакцинации, предоставляющих услуги населению даже в выходные дни.