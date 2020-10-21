20 октября 2020 года государственному регистратору поданы документы, необходимые для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи о принятии решения о ликвидации Главного управления ГНС в Николаевской области.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30.09.2020 №893 «Некоторые вопросы территориальных органов Государственной налоговой службы», приказа ГНС Украины от 08.10.2020 №556 «О ликвидации территориальных органов ГНС» срок заявления кредиторами своих требований к Главному управлению ГНС в Николаевской области составляет два месяца со дня опубликования сообщения о решении относительно прекращения юридического лица.

Главное управление ГНС в Николаевской области.