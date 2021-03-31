В тестовом режиме на веб-сайте Министерства социальной политики Украины заработала информационная панель с основными статистическими данными по защите прав ребенка и предоставления социальных услуг в общинах.
Всего будет обнародован 160 индикаторов социальной карты, в том числе по следующим направлениям:
- создание и обеспечение функционирования служб по делам детей;
- защита прав детей в территориальной общине;
- обеспечение прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- субъекты, предоставляющие социальные услуги уязвимым категориям населения;
- по другим вопросам социальной защиты населения.
Визуализированые данные доступны как на общем общегосударственном уровне, так и на региональном, районном уровнях и по каждой территориальной общине.
На время тестирования обнародованы несколько статистических показателей, а также пользователи могут получить на карте контакты каждой территориальной общины, службы по делам детей и субъектов предоставления социальных услуг (при наличии) в них.
125