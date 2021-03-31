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Главная страница » Blog » Власть » Нацсоцслужба вводит визуализированную социальную карту территориальных общин

Нацсоцслужба вводит визуализированную социальную карту территориальных общин

soc - Нацсоцслужба вводит визуализированную социальную карту территориальных общин
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В тестовом режиме на веб-сайте Министерства социальной политики Украины заработала информационная панель с основными статистическими данными по защите прав ребенка и предоставления социальных услуг в общинах.

Всего будет обнародован 160 индикаторов социальной карты, в том числе по следующим направлениям:

  • создание и обеспечение функционирования служб по делам детей;
  • защита прав детей в территориальной общине;
  • обеспечение прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • субъекты, предоставляющие социальные услуги уязвимым категориям населения;
  • по другим вопросам социальной защиты населения.
karta soc 1 1024x659 - Нацсоцслужба вводит визуализированную социальную карту территориальных общин

Визуализированые данные доступны как на общем общегосударственном уровне, так и на региональном, районном уровнях и по каждой территориальной общине.

На время тестирования обнародованы несколько статистических показателей, а также пользователи могут получить на карте контакты каждой территориальной общины, службы по делам детей и субъектов предоставления социальных услуг (при наличии) в них.

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Татьяна Корбун

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