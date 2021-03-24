Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что подпунктом 166.3.5 п. 166.3 в. 163 Налогового кодекса Украины (дальше — Кодекс) предвидено, что плательщик налога имеет право включить в налоговую скидку, в частности, сумму расходов в уплату страховых платежей (страховых взносов, страховых премий) и пенсионных взносов, уплаченных плательщиком налога страховщику-резиденту, негосударственному пенсионному фонду, банковскому учреждению по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, за пенсионным контрактом с негосударственным пенсионным фондом, а также взносов на банковский пенсионный депозитный счет, на пенсионные вклады и счета участников фондов банковского управления, как такового плательщика налога, так и членов его семьи первой степени родства, которые не превышают (в расчете за каждый из полных или неполных месяцев отчетного налогового года, в течение которых действовал договор страхования):

а) при страховании плательщика налога или за пенсионным контрактом с негосударственным пенсионным фондом, или на банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления или за их совокупностью — сумму, указанную в абзаце 1 п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст.169 Кодекса ( в 2020 году: 2102 грн. х 1.4 = 2940 гривен);

б) при страховании члена семьи плательщика налога первой степени родства или за пенсионным контрактом с негосударственным пенсионным фондом, или на банковский пенсионный депозитный счет, пенсионный вклад, счет участника фонда банковского управления в пользу такого члена семьи или за их совокупностью — 50 проц. суммы, указанной в абзаце первом п.п. 169.4.1 п.169.4 ст. 169 Кодекса, в расчете на каждого застрахованного члена семьи (в 2020 году: 2102 грн. х 1.4 х 50 проц. = 1470 гривен).

Например, если договор страхования жизни, который предусматривает уплату налогоплательщиком страхового платежа (страхового взноса, страховой премии) за год в сумме 16000, начинался 14 августа 2020 года и налогоплательщиком в августе 2020 года уплачен страховой платеж за год в сумме 16000 грн ( с 14.08.2020 по 13.08.2021), то с учетом норм п.п. «а» п.п. 166.3.5 Кодекса плательщик налога имеет право отнести на расходы сумму фактических расходов за 5 месяцев действия договора в отчетном налоговом 2020 году, которая не превышает 14700 грн. (2940 грн. х 5 месяцев).

При страховании члена семьи налогоплательщика первой степени родства по вышеупомянутым условиям понесенных расходов плательщик налога имеет право отнести на расходы сумму, которая не превышает 14700 грн. (2940 грн. х 5 месяцев х 50%).

Следовательно, нормами Кодекса предусмотрено, что налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года затраты, в частности, в уплату страховых платежей (страховых взносов, страховых премий), которые не должны превышать ограничения, установленные п.п. «а» и «б» п.п. 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 Кодекса, в расчете за каждый из полных или неполных месяцев отчетного налогового года, в течение которых действовал договор страхования.