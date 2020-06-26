За 5 месяцев 2020 года 64 субъектам хозяйственной деятельности Николаевщины (юридическим лицам) возмещено на счета плательщиков в банке 422,7 млн грн налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

По его словам, за счет возмещения налога на добавленную стоимость своевременно пополняются оборотные средства субъектов хозяйственной деятельности, что гарантирует развитие и возможность наращивания объемов производства. Возмещение налога на добавленную стоимость осуществляется прозрачно, ведь электронная система делает невозможным проведение любых махинаций.

Следует отметить, что с целью предотвращения безосновательного возмещения субъектам хозяйственной деятельности налога на добавленную стоимость, Главным управлением ГНС в Николаевской области проводится контрольно-проверочная работа, по результатам которой в январе — мае 2020 года предупреждено безосновательное возмещение НДС на сумму 40,6 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.