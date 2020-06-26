Сегодня Пятница, 26 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

2 - Налогоплательщикам Николаевщины возместили из бюджета 422,7 млн грн НДС
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Налогоплательщикам Николаевщины возместили из бюджета 422,7 млн грн НДС

Налогоплательщикам Николаевщины возместили из бюджета 422,7 млн грн НДС

Под Казанкой подожгли лес

Под Казанкой подожгли лес

На Николаевщине зафиксировано 8 новых случаев COVID-19

На Николаевщине зафиксировано 8 новых случаев COVID-19

В Украине впервые количество людей, в течение суток заболевших COVID-19, превысило тысячу

В Украине впервые количество людей, в течение суток заболевших COVID-19, превысило тысячу

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Налогоплательщикам Николаевщины возместили из бюджета 422,7 млн грн НДС

Налогоплательщикам Николаевщины возместили из бюджета 422,7 млн грн НДС

Налогоплательщикам Николаевщины возместили из бюджета 422,7 млн грн НДС
0

За 5 месяцев 2020 года 64 субъектам хозяйственной деятельности Николаевщины (юридическим лицам) возмещено на счета плательщиков в банке 422,7 млн грн налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

По его словам, за счет возмещения налога на добавленную стоимость своевременно пополняются оборотные средства субъектов хозяйственной деятельности, что гарантирует развитие и возможность наращивания объемов производства. Возмещение налога на добавленную стоимость осуществляется прозрачно, ведь электронная система делает невозможным проведение любых махинаций.

Следует отметить, что с целью предотвращения безосновательного возмещения субъектам хозяйственной деятельности налога на добавленную стоимость, Главным управлением ГНС в Николаевской области проводится контрольно-проверочная работа, по результатам которой в январе — мае 2020 года предупреждено безосновательное возмещение НДС на сумму 40,6 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Под Казанкой подожгли лес

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

Николаевские переходы

Николаевские переходы

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков