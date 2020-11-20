За 10 месяцев 2020 года 86 субъектам хозяйственной деятельности Николаевщины (юридическим лицам) возмещено на их счета в банке 879,8 млн грн налога на добавленную стоимость, что на 305,4 млн грн или на 53,1 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

По его словам, за счет возмещения налога на добавленную стоимость своевременно пополняются оборотные средства субъектов хозяйственной деятельности, которые гарантируют развитие и возможность наращивания объемов производства. Возмещение налога на добавленную стоимость осуществляется прозрачно, ведь электронная система делает невозможным проведение любых махинаций.

Следует отметить, что с целью предотвращения безосновательного возмещения субъектам хозяйственной деятельности налога на добавленную стоимость, Главным управлением ГНС в Николаевской области проводится контрольно-проверочная работа, по результатам которой в январе — октябре 2020 года предупреждено безосновательное возмещение НДС на сумму 42,4 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.