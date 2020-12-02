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Главная страница » Blog » Бизнес » Налогоплательщиками Николаевщины обеспечено в бюджет свыше 12 млрд гривен

Налогоплательщиками Николаевщины обеспечено в бюджет свыше 12 млрд гривен

Налогоплательщиками Николаевщины обеспечено в бюджет свыше 12 млрд гривен
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В январе-ноябре  2020 года налогоплательщики Николаевской области оплатили в бюджеты всех уровней свыше 12,1 млрд грн налогов и сборов. В сравнении с соответствующим периодом 2019 года, поступления выросли почти на 750 млн гривен.

В госказну обеспечено свыше 5,5 млрд грн, что на 268,1 млн грн, или на 5,1 проц. больше показателя аналогичного периода 2019 года. В местные бюджеты поступило почти 6,6 млрд грн, что на 7,9%., или на 481,6 млн грн больше поступлений соответствующего периода прошлого года.

Об этом сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

Следует отметить, что весомый вклад в государственный бюджет обеспечили плательщики налога на добавленную стоимость. За 11 месяцев 2020 года поступления по НДС составили 2,496 млрд грн, что на 238,3 млн грн больше, чем за январь-ноябрь 2019 года.

По словам Дмитрия Прокофьева, приоритетным заданием налоговой службы Николаевщины остается, прежде всего, сервисный подход в обслуживании плательщиков и создания комфортных условий ведения бизнеса в регионе, который будет способствовать своевременному и в полном объеме выполнению налоговых обязательств налогоплательщиками.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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