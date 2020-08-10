Главным управлением ГНС в Николаевской области в январе — июле 2020 года в бюджет мобилизовано 246,2 млн грн военного сбора, что на 16,6 млн грн больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

Главное управление ГНС в Николаевской области обращается к работодателям с просьбой своевременно и в полном объеме уплачивать налоги в бюджет, в частности, военный сбор. Уплата военного сбора является почетным взносом каждого гражданина в поддержку боеспособности Вооруженных сил Украины.

Главное управление ГНС в Николаевской области