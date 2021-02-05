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Налоговая напоминает гражданам о необходимости декларирования доходов — СРОКИ

Налоговая напоминает гражданам о необходимости декларирования доходов — СРОКИ
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Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что с начала 2021 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предельные сроки предоставления декларации за отчетный (налоговый) 2020 год:

— для физических лиц — предпринимателей, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на общей системе налогообложения — в течение 40 календарных дней, что наступают за последним календарным днем отчетного (налогового) года. Последний день — 09.02.2021;

— для граждан, которые в соответствии с нормами раздела IV НКУ обязаны подавать декларацию, и лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность — до  01 мая года, который наступает за отчетным. Последний день — 30.04.2021;

— для физических лиц, которые декларируют право на налоговую скидку — по 31 декабря включительно следующего за отчетным годом. Последний день — 31.12.2021.

Обращаем внимание, что ознакомиться с информацией об особенностях кампании декларирования доходов, полученных в течение 2020 года, можно с помощью специального баннера «Декларационная кампания 2021», который размещен на субсайте Главного управления ГНС в Николаевской области, по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/deklaratsiyna — kampaniya — 2021/, — сказано в сообщении.

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Людмила Александрова

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