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Налоговая служба Николаевщины осуществляет контрольно-проверочные мероприятия вместе с национальной полицией

vodka1 - Налоговая служба Николаевщины осуществляет контрольно-проверочные мероприятия вместе с национальной полицией
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Главным управлением ГНС в Николаевской области постоянно проводятся мероприятия по детенизации рынка подакцизных товаров.

Так, специалистами управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области осуществлялись контрольно — проверочные мероприятия торговых объектов Ингульского района г. Николаева.

В ходе проведения фактических проверок специалистами управления аудита обнаружено три торговых объекта, из которых осуществлялась реализация жидкости сомнительного происхождения с резким запахом спирта. Указанный «алкоголь» разливался из используемых пластиковых бутылок напитков типа «Кока Кола», и при употреблении может нести опасность для здоровья жителей Николаева.

В Ингульский отдел полиции ГУНП Николаевской области передано заявление о совершении правонарушения.

Контрольно — проверочные мероприятия продолжаются, по результатам которых будут приняты штрафные (финансовые) санкции.

vodka 1024x768 - Налоговая служба Николаевщины осуществляет контрольно-проверочные мероприятия вместе с национальной полицией

Обращаемся с просьбой к небезразличным гражданам, в случае, если вам станут известны факты осуществления хозяйственной деятельности без применения кассовых аппаратов, нелегальной продажи алкогольных напитков и табачных изделий, сообщайте в Главное управление ГНС в Николаевской области в форме обращения по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6 или на электронную почту: mk.zvernennya@tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Сергей Шелест

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