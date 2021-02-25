Сотрудники ГУ ГФС в Николаевской области, в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Спирт», на территории одного из автогаражных кооперативов г. Николаева выявили факт незаконного хранения спирта неизвестного происхождения. Об этом сообщили в ГУ ГФС в Николаевской области.

В ходе проведения осмотра, при добровольном согласии владельца помещения, изъято 900 литров прозрачной жидкости с резким запахом спирта.

Ориентировочная рыночная стоимость обнаруженной продукции составляет около 180 тыс. грн.

Сейчас образцы спирта отобраны для проведения соответствующих экспертных исследований.

— Налоговой милицией проводятся оперативно-профилактические мероприятия по незаконной реализации, хранения, транспортировки спиртосодержащих напитков неизвестного происхождения на территории города и области, — отмечено в сообщении.