На Николаевщине проводится информационно-разъяснительная кампания относительно новаций в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области.

Так, на днях были проведены рабочие встречи с предпринимателями КП «Центральный рынок», Авторынка ООО «Спортек». Во встречах принимал участие заместитель начальника отдела фактических проверок управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области Александр Федорович, который проинформировал предпринимателей о новациях в налоговом законодательстве относительно использования РРО.

Во время проведенных встреч предприниматели получили детальные разъяснения относительно предельного лимита для обязательного использования РРО, преимуществ программных РРО, особенностей их регистрации и работы.

Отмечается, что в рамках проведения открытых встреч с субъектами хозяйствования относительно применения РРО, встреча с предпринимателями КП «Центральный рынок», Авторынка ООО «Спортек» — не единственные. С начала 2021 года управлением налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области проведено 10 подобных мероприятий.

В Главном управления ГНС в Николаевской области убеждены, что проведение рабочих встреч с предпринимателями является чрезвычайно важным мероприятием разъяснительной работы, особенно в период внесения изменений в налоговое законодательстве. Именно поэтому ГНС Николаевщины продолжает практику качественного информирования налогоплательщиков относительно новых нормативно-правовых актов по вопросам налогообложения юридических и физических лиц.