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Налоговые новации и особенности поддержки бизнеса в условиях пандемии обсудили в ГНС Николаевщины на заседании Общественного совета

Налоговые новации и особенности поддержки бизнеса в условиях пандемии обсудили в ГНС Николаевщины на заседании Общественного совета
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Новации в налоговом законодательстве, особенности поддержки бизнеса в условиях пандемии, а также процесс реформирования ГНС обсужден во время очередного заседания Общественного совета при ГУ ГНС в Николаевской области. 

В заседании Общественного совета принял участие и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, который отметил, что налоговая служба области всегда готова поддержать бизнес и с пониманием относится к сложным экономическим обстоятельствам, в которых сегодня приходиться работать предприятиям.

В ходе заседания председатель Общественного совета при ГУ ГНС в Николаевской области Иван Сакаль доложил о результатах встречи с руководством ГНС Украины и общественностью по вопросам реформирования ГНС через призму добропорядочности налоговиков и налогоплательщиков.

dsc 0763 1024x634 - Налоговые новации и особенности поддержки бизнеса в условиях пандемии обсудили в ГНС Николаевщины на заседании Общественного совета

По инициативе заместителя председателя Общественного совета при Главном управление ГНС в Николаевской области Елены Герасимчук особое внимание во время заседания уделено вопросам введенных новаций относительно применения РРО плательщиками единого налога. Также были обсуждены предложения Николаевской областной профсоюзной организации «Єднання» относительно внесения изменений в систему налогообложения крупного и малого бизнеса.

Кроме того, во время заседания рассмотрен вопрос организации работы относительно противодействия коррупции в ГНС Николаевщины. Начальник отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГУ ГНС в Николаевской области Юрий Пруткевич отметил, что выявление и предотвращение коррупции является одним из первоочередных заданий налоговой службы области, поскольку случаи совершения неправомерных действий негативно влияют на эффективность деятельности налоговой службы Николаевщины, ее имидж и деловую репутацию, а также на взаимоотношения с налогоплательщиками.

dsc 0767 1024x653 - Налоговые новации и особенности поддержки бизнеса в условиях пандемии обсудили в ГНС Николаевщины на заседании Общественного совета

По словам Дмитрия Прокофьева, ГНС Николаевщины и в дальнейшем будет продолжать практику открытого общения с общественностью.

«Эффективная деятельность Общественного совета имеет очень важное значение во время взаимодействия в формате «налоговая служба — налогоплательщик». Ведь, среди членов совета  — представители известных в регионе институтов гражданского общества, граждане с активной жизненной позицией, профессионалы своего дела. Члены Общественного совета всегда активно обсуждают законопроекты и принятые нормативные акты, разрабатывают предложения к законодательству, проводят разъяснительные и предупредительные мероприятия, направленные, в том числе, и на противодействие коррупции», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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