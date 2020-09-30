Следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, завершено досудебное расследование в отношении четырех участников организованной преступной группы, в состав которой входил инспектор взвода одной из рот Управление патрульной полиции в Николаевской области.

Досудебным расследованием установлено, что в течение сентября 2019 трое участников организованной преступной группы приспособили помещение гаража под лабораторию по изготовлению психотропного вещества — амфетамина.

В дальнейшем участники организованной группы, с участием инспектора патрульной полиции, незаконно сбывали жителям г.. Николаева психотропное вещество.

Во время проведения обысков в лаборатории и по месту жительства участников организованной группы обнаружено оборудование, которое использовалось для изготовления психотропного вещества — амфетамина в особо крупных размерах, а также четыре единицы переработанного огнестрельного оружия, боеприпасы и наркотическое средство — каннабис.

В ходе расследования задокументировано 17 эпизодов преступной деятельности указанной организованной группы.

29 сентября обвинительный акт в отношении участников организованной группы по ч. 1- 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 311, ч. 1 и 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 УК Украины направлен в суд.

В случае доказательства вины указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.