Сегодня Среда, 30 сентября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине — 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине — 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

Автовладельцы Николаевщины оплатили в местные бюджеты 3,3 млн грн транспортного налога

Автовладельцы Николаевщины оплатили в местные бюджеты 3,3 млн грн транспортного налога

Курсирующие до «Намыва» троллейбусы изменили в маршруты

Курсирующие до «Намыва» троллейбусы изменили в маршруты

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине – 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине — 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине — 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом
0

Следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, завершено досудебное расследование в отношении четырех участников организованной преступной группы, в состав которой входил инспектор взвода одной из рот Управление патрульной полиции в Николаевской области.

120513004 659188501679531 3902373530434701527 n - Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине - 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

Досудебным расследованием установлено, что в течение сентября 2019 трое участников организованной преступной группы приспособили помещение гаража под лабораторию по изготовлению психотропного вещества  — амфетамина.

В дальнейшем участники организованной группы, с участием инспектора патрульной полиции, незаконно сбывали жителям г.. Николаева психотропное вещество.

120595680 3095619023881809 697372465297936195 n - Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине - 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

Во время проведения обысков в лаборатории и по месту жительства участников организованной группы обнаружено оборудование, которое использовалось для изготовления психотропного вещества — амфетамина в особо крупных размерах, а также четыре единицы переработанного огнестрельного оружия, боеприпасы и наркотическое средство — каннабис.

120554366 663875280909137 8099991210122613941 n - Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине - 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

В ходе расследования задокументировано 17 эпизодов преступной деятельности указанной организованной группы.

120542090 688841498654173 5646793624712983574 n - Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине - 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

29 сентября обвинительный акт в отношении участников организованной группы по ч. 1- 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 311, ч. 1 и 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 УК Украины направлен в суд.

120530158 341766220580738 9190147037066723743 n - Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине - 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

В случае доказательства вины указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Автовладельцы Николаевщины оплатили в местные бюджеты 3,3 млн грн транспортного налога
Next post В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

В Николаеве открыли Центр для ветеранов и вынужденных переселенцев

В Николаеве открыли Центр для ветеранов и вынужденных переселенцев

В Николаеве снова попытаются ввести электронный билет

В Николаеве снова попытаются ввести электронный билет