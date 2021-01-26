Сегодня Верховная рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум. Речь идет о законопроекте №3612.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Ко второму чтению в документ поступило 1386 поправок.
За его принятие проголосовали 255 нардепов.
Предметом могут быть вопросы:
- утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- общегосударственного значения;
- об изменении территории Украины;
- о прекращении действия закона или отдельных его положений.
На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.
На референдум не могут выносить вопрос:
- противоречащий положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
- отменяющий или ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
- направленный на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
- отнесенный Основным законом к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Электронное голосование
Законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.
Для организации и проведения всеукраинского референдума хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.
Нормы об электронных голосования должны вступить в силу с началом работы данной системы.
Главное юруправление Рады обращает внимание, что регулирование референдумных процедур, связанных с электронным голосованием, в законе прописано фрагментарно. В документе не урегулировано:
- какой электронный документ должен заполнить избиратель в случае электронного голосования (голосуя в обычном порядке избиратель заполняет бумажный бюллетень)
- каким образом участковая комиссия будет проверять личность избирателя;
- каким образом будет обеспечена секретность голосования;
- как должен действовать избиратель и указанная участковая комиссия, если избиратель сделал ошибку и не смог проголосовать;
- возможно ли предоставление помощи избирателю, который в результате инвалидности и/или состояния здоровья не может самостоятельно осуществить электронное голосование.
Кроме того, Венецианская комиссия и БДИПЧ рекомендовали исключить е-голосование из проекта закона и отрегулировать его позже на глобальном уровне с помощью отдельного закона.
О назначении референдумов
Всеукраинский референдум об изменении территории Украины — это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.
Он назначается постановлением парламента.
Вопрос всеукраинского референдума предлагает избирателю четкие ответы «да» или «нет».
Референдум об утверждении изменений в разделы Конституции назначает президент. На нем утверждается законопроект о соответствующих изменениях в Конституцию, который до этого приняла Рада согласно Основному закону.
Референдум по народной инициативе провозглашается президентом по требованию не менее трех миллионов украинцев. Вопросом этого референдума может быть и потеря силы законом Украины или отдельными его положениями.
Текст законопроекта о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений, который предлагается вынести на такой референдум не может быть изменен после того, как его утвердит большинство зарегистрированных участников собрания о проведении такого референдума.
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