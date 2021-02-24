Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что в феврале 2021 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (далее -НАЗК) утвердило и опубликовало обновленные Разъяснения относительно применения антикоррупционного законодательства.

В Разъяснениях имеющиеся обновления связаны с изменениями законодательства (Законы Украины от 15 декабря 2020 года № 1079-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно возобновления институционного механизма предотвращения коррупции» и от 04 декабря 2020 года № 1074-ІХ «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления»). Также, НАЗК максимально учло интересы декларантов и прибавило ответы на вопросы, которые часто поступали в Агентство за прошлый год.

Например, сформированы дополнительные правовые позиции НАЗК относительно декларирования земельных участков.

Не декларируются земельные участки:

на которых размещен дом, который является зарегистрированным местожительством (пункт 74 Разъяснения);

которые не содержат границ в натуре, и права относительно которых не определены в установленном законом порядке (пункт 77 Разъяснения);

под многоквартирным домом, таунхаусом, в гаражных кооперативах, садоводческих обществах (пункт 77 Разъяснения).

Декларируются земельные участки как таковые, что принадлежат на праве собственности, право собственности на которые приобретено до 03.08.2004 (вступление в силу ЗУ «О государственной регистрации вещественных прав на недвижимое имущество и их обременений»), независимо от государственной регистрации права. Если право на земельный участок возникло после 03.08.2004, но не осуществлена государственная регистрация права собственности на нее, то указывается, что такой земельный участок принадлежит на праве пользования (пункт 76 Разъяснения).

Для удобства НАЗК подготовило полный перечень обновлений, которые появились, по разделам.

Ознакомиться с перечнем возможно по ссылке: https://bit.ly/37DDtmp