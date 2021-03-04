В четверг, 4 марта, председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким представил нового председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области Сергея Саковского. Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
Глава облгосадминистрации Виталий Ким отметил, что в соответствии с распоряжением Президента Украины № 125/2021-рп от 26 февраля 2021 года председателем Первомайской районной государственной администрации Николаевской области назначен Сергей Саковский.
Новоназначенный председатель Первомайской РГА Сергея Саковский поблагодарил главу области за доверие за поддержку и пообещал добросовестно выполнять свои обязанности.
В свою очередь Виталий Ким отметил, что сейчас важно все усилия направить на решение первоочередных проблем района. Люди должны чувствовать результаты положительных изменений уже сегодня и всегда быть услышанными.
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