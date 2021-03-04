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Назначен новый председатель Первомайской райгосадминистрации

Назначен новый председатель Первомайской райгосадминистрации
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В четверг, 4 марта, председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким представил нового председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области Сергея Саковского. Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким отметил, что в соответствии с распоряжением Президента Украины № 125/2021-рп от 26 февраля 2021 года председателем Первомайской районной государственной администрации Николаевской области назначен Сергей Саковский.

Хочу поздравить Сергея Владимировича с назначением на должность председателя райгосадминистрации. И надеюсь на плодотворное сотрудничество и на то, что вы сможете реализовать инициированные вам задачи. За эти два года, что мы с вами знакомы, я увидел большой прогресс и желание что-то менять. Поэтому, хочу вам пожелать неиссякаемой энергии, вдохновения и успехов на пути развития возглавляемого вами района, — отметил Виталий Ким.

Новоназначенный председатель Первомайской РГА Сергея Саковский поблагодарил главу области за доверие за поддержку и пообещал добросовестно выполнять свои обязанности.

Я вступаю на пост главы только с единственным намерением — работать на благо общества и нашего Первомайского района. Я осознаю и понимаю, что это большая ответственность и обязанность перед людьми. Да, хочу вам гарантировать, что я буду ответственного относиться к своим обязанностям и всегда открыт к общению и готов к сотрудничеству, — сказал Сергей Саковский.

В свою очередь Виталий Ким отметил, что сейчас важно все усилия направить на решение первоочередных проблем района. Люди должны чувствовать результаты положительных изменений уже сегодня и всегда быть услышанными.

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Алина Сидорова

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