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Назови таракана именем бывшего и скорми его ящерице: Николаевский зоопарк взялся помочь посетителям отпустить несчастную любовь

Назови таракана именем бывшего и скорми его ящерице: Николаевский зоопарк взялся помочь посетителям отпустить несчастную любовь
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В этом году Николаевский зоопарк решил поддержать эстафету многих зоопарков мира и провести шуточную акцию, посвященную Дню Святого Валентина. Эта акция направлена ​​помочь освободиться от бремени бывшего несчастной любви для того, чтобы найти новое, настоящее! Об этом сообщили в Николаевском зоопарке.

 Сотрудники многих зоопарков мира, в том числе и Николаевский, предложили посетителям назвать тараканов именами своих бывших возлюбленных. Этих насекомых потом съедят ящерицы или лягушки в зоопарке. Таким образом все желающие смогут символически отомстить негодяям, которые их обидели.

А еще подобные акции направлены на помощь зоопаркам, ведь они являются платными, и эти благотворительные взносы идут на содержание животных.

«Если вы хотите назвать именем негодяя (или негодяйки) вас обидел, таракана, который станет вкусным обедом для наших животных, то вам необходимо перевести благотворительную денежную помощь на счет Николаевского зоопарка до 14.00 14 февраля 2021. Имя негодяя надо сообщить в адрес nikozoo.nauka@gmail.com. Сюда же (обязательно!) отправить скрин, подтверждающий платеж. Видео с трапезы наших лягушек и ящериц ждите на нашей странице в facebook!«, — сказано в сообщении.

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Людмила Александрова

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