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Главная страница » Blog » Бизнес » НБУ изменил процедуру платежей по QR-коду

НБУ изменил процедуру платежей по QR-коду

НБУ изменил процедуру платежей по QR-коду
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Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения. Теперь любой банк сможет интегрировать эту опцию до собственного платежного приложения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, теперь когда клиент будет сканировать QR-код для проведения платежа, на его смартфоне автоматически откроется мобильное приложение банка со сформированным счетом для оплаты.

Если же на устройстве клиента не установлено приложение банка, готовое обрабатывать такой QR-код, клиент будет переадресован на веб-страницу с информацией о банках, в приложениях которых реализована эта функция.

Кроме того, новая версия формата QR-кода позволяет оптимизировать кодирование в QR-коде и уменьшить его размер, добавили в НБУ.

Указанные изменения и новая версия формата QR-кода изложены в постановлении НБУ, которое вступает в силу с 9 мая 2021 года.

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Татьяна Корбун

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