В январе — сентябре 2020 года плательщики Николаевщины из своих доходов оплатили в местный бюджет свыше 3,5 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 298,8 млн грн, или на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налог на доходы физических лиц традиционно остается одним из основных источников наполнения местных бюджетов, поскольку в структуре поступлений в местные бюджеты области он составляет почти 70 процентов общей суммы налоговых поступлений. В то же время необходимо отметить, что увеличение поступлений в местные бюджеты, в частности, налога на доходы физических лиц, происходит благодаря наемным работникам, которые работают легально, что в свою очередь положительно влияет на социально-экономическое развитие территориальных общин Николаевщины.

Напомним, работодатель, который выплачивает доходы в виде заработной платы, является лицом, ответственным за начисление, содержание и уплату (перечисление) в бюджет НДФЛ.

Главное управление ГНС в Николаевской области