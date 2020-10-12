Сегодня Понедельник, 12 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

На Николаевщине в местные бюджеты поступило свыше 3,5 миллиардов гривен НДФЛ

На Николаевщине в местные бюджеты поступило свыше 3,5 миллиардов гривен НДФЛ

В Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19, в том числе 133 — в Николаеве

В Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19, в том числе 133 — в Николаеве

Компьютерная томография и рентген внесены в ковидный пакет, — Максим Степанов

Компьютерная томография и рентген внесены в ковидный пакет, — Максим Степанов

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » На Николаевщине в местные бюджеты поступило свыше 3,5 миллиардов гривен НДФЛ

На Николаевщине в местные бюджеты поступило свыше 3,5 миллиардов гривен НДФЛ

На Николаевщине в местные бюджеты поступило свыше 3,5 миллиардов гривен НДФЛ
0

В январе — сентябре 2020 года плательщики Николаевщины из своих доходов оплатили в местный бюджет  свыше 3,5 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 298,8 млн грн, или на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налог на доходы физических лиц традиционно остается одним из основных источников наполнения местных бюджетов, поскольку в структуре поступлений в местные бюджеты области он составляет почти 70 процентов общей суммы налоговых поступлений. В то же время необходимо отметить, что увеличение поступлений в местные бюджеты, в частности, налога на доходы физических лиц, происходит благодаря наемным работникам, которые работают легально, что в свою очередь положительно влияет на социально-экономическое развитие территориальных общин Николаевщины.

Напомним, работодатель, который выплачивает доходы в виде заработной платы, является лицом, ответственным за начисление, содержание и уплату (перечисление) в бюджет НДФЛ.

Главное управление ГНС в Николаевской области

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19, в том числе 133 - в Николаеве
Next post Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»