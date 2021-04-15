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Главная страница » Blog » Бизнес » В каких случаях и в какие сроки необходимо регистрироваться в качестве плательщика НДС?

В каких случаях и в какие сроки необходимо регистрироваться в качестве плательщика НДС?

platnik pdv na fb - В каких случаях и в какие сроки необходимо регистрироваться в качестве плательщика НДС?
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Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что в соответствии с п. 181.1 ст. 181 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) в случае, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, которые подлежат налогообложению согласно разд. V НКУ, в том числе с использованием локальной или глобальной компьютерной сети, начисленная (уплаченная) такому лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1000000 грн. (без учета налога на добавленную стоимость), такое лицо обязано зарегистрироваться как плательщик налога в контролирующем органе по своему местонахождению (местожительству) с соблюдением требований, предусмотренных ст. 183 НКУ, кроме лица, которое является плательщиком единого налога первой — третьей группы.

Согласно п. 183.2 ст. 183 НКУ в случае обязательной регистрации лица как плательщика налога регистрационное заявление подается в контролирующий орган не позже 10 числа календарного месяца, который наступает за месяцем, в котором впервые достигнуто объема налогооблагаемых операций, указанного в ст. 181 НКУ.

Пунктом 183.10 ст. 183 НКУ определено, что любое лицо, которое подлежит обязательной регистрации как плательщик налога, и в случаях и в порядке, предусмотренных этой статьей, не подало в контролирующий орган регистрационное заявление, несет ответственность за не начисление или неуплату этого налога на уровне зарегистрированного плательщика без права начисления налогового кредита и получения бюджетного возмещения.

Кроме того, согласно п.п. 6 п. 180.1 ст. 180 НКУ плательщиком НДС является лицо, которое проводит операции по снабжению конфискованного имущества, находок, сокровищ, имущества, признанного бесхозяйственным, имущества, за которым не обратился владелец до конца срока хранения, и имущества, что за правом наследования или на других законных основаниях переходит в собственность государства (в том числе имущества, указанного в ст. 243 Таможенного кодекса Украины), независимо от того, достигает ли оно общей суммы операций с поставки товаров/услуг, указанной в п. 181.1 ст. 181 НКУ, а также независимо от того, какой режим налогообложения использует такое лицо согласно законодательству.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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