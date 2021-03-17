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Главная страница » Blog » Происшествия » Не доглядели – в пруду нашли тело малыша

Не доглядели — в пруду нашли тело малыша

ac0013e80f3a5dfdfad5c41c27c7 1451719 - Не доглядели - в пруду нашли тело малыша
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Тело маленького мальчика нашли в водоеме в селе Воеводское Арбузинского района Николаевской области днем ​​16 марта.

По данным Первомайского районного отдела полиции к указанному населенному пункту ребенок приехал с родными в гости к родственникам. Пока взрослые занимались своими делами, ребенок должен был находиться под наблюдением 72-летней бабушки, однако мальчик с территории домовладения ушел. Заметив отсутствие малыша через несколько часов, родные бросились на его поиски. Мальчика нашли уже мертвым в пруду, расположенном неподалеку.

Для установления окончательной причины смерти тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту смерти мальчика, как того требует процедура в подобных случаях, следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка». Также начато расследование по ст. 166 УК Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Продолжается расследование, в ходе которого полицейские будут выяснять все обстоятельства трагедии и степень вины каждого из взрослых.

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Татьяна Корбун

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