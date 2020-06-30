Медицинская субвенция для обеспечения препаратами инсулина, которая ежегодно выделяется из государственного бюджета, только частично покрывает потребность в деньгах на их возмещение.

Об этом во вторник, 30 июня, во время аппаратного совещания в горисполкоме рассказала начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай.

Ситуация повторяется из года в год: государственной субвенции не хватает для обеспечения на 100% лекарствами данной категории пациентов. В 2018-м из городского бюджета было дополнительно выделено 3 млн 700 тыс грн, в 2019-м — 5 млн 777 тыс. В этом году надеялись, что с 1 апреля финансирование пациентов заберет на себя Национальная служба здоровья Украины. Однако этого не произошло, и в первом квартале город выделил инсулинозависимым 700 000 гривен.

Ирина Шамрай говорит: ежемесячно на препараты для больных сахарным диабетом необходимо почти 2 миллиона гривен. При этом средства субвенции, полученные на период с апреля по октябрь, распределены следующим образом: на май — 690 000 гривен, июнь — 938 000 гривен, август — 979 000 гривен.

Выросло и количество пациентов. Среди взрослого населения показатель вырос на 106 человек, а среди детей — на 26.

Сейчас для обеспечения инсулином не хватает 4,5 миллиона гривен. Эта сумма необходима для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся лекарствами до октября, а после пациенты должны перейти на финансирование НСЗУ.