Медицинская субвенция для обеспечения препаратами инсулина, которая ежегодно выделяется из государственного бюджета, только частично покрывает потребность в деньгах на их возмещение.
Об этом во вторник, 30 июня, во время аппаратного совещания в горисполкоме рассказала начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай.
Ирина Шамрай говорит: ежемесячно на препараты для больных сахарным диабетом необходимо почти 2 миллиона гривен. При этом средства субвенции, полученные на период с апреля по октябрь, распределены следующим образом: на май — 690 000 гривен, июнь — 938 000 гривен, август — 979 000 гривен.
Сейчас для обеспечения инсулином не хватает 4,5 миллиона гривен. Эта сумма необходима для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся лекарствами до октября, а после пациенты должны перейти на финансирование НСЗУ.