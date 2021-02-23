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Главная страница » Blog » Бизнес » Нерезиденты обязаны зарегистрироваться в контролирующих органах, в противном случае – штраф в 100 тысяч гривен.

Нерезиденты обязаны зарегистрироваться в контролирующих органах, в противном случае — штраф в 100 тысяч гривен.

Нерезиденты обязаны зарегистрироваться в контролирующих органах, в противном случае — штраф в 100 тысяч гривен.
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Установлена обязанность для нерезидентов встать на учет в контролирующих органах при наличии соответствующей деятельности в Украине и/или должным образом зарегистрированных представительств. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области

Так, в соответствии с пунктом 60 подраздела 10 «Другие переходные положения» Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — Кодекс) нерезиденты (иностранные компании, организации), которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории Украины и/или которые к вступлению в силу Закона Украины от 16.01.2020 №466 — IX (вступил в силу 23.05.2020) должным образом аккредитовали (зарегистрировали, легализовали) на территории Украины отдельные подразделения, в том числе постоянные представительства, и по состоянию на 1 января 2021 года не находятся на учете в контролирующих органах, обязаны в течение трех месяцев подать в контролирующий орган документы для взятия их на учет в порядке, установленном пунктом 64.5 статьи 64 Кодекса.

Проверки относительно нерезидентов (иностранных компаний, организаций), которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории Украины и которые должны были стать на учет в порядке, установленном пунктом 64.5 статьи 64 Кодекса, и которыми не были выполнены требования абзаца первого этого пункта, и относительно их отделенных подразделений, в том числе постоянных представительств, которые находятся на учете, могут быть назначены с 1 июля 2021 года.

Ведение нерезидентом (иностранной юридической компанией, организацией) деятельности через отделенное подразделение, в том числе постоянное представительство, без взятия на налоговый учет в порядке, предусмотренном этим Кодексом, влечет за собой наложение штрафа на нерезидента в размере 100000 гривен (п. 117.4. ст. 117 Кодекса).

Что касается постоянных представительств нерезидентов, которые были зарегистрированы налогоплательщиками (в том числе налога на прибыль предприятий) в периодах до 1 января 2021 года, то они остаются плательщиками таких налогов в соответствии с требованиями Кодекса к регистрации как налогоплательщики (в том числе налога на прибыль предприятий) соответствующих нерезидентов.

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Людмила Александрова

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