Сегодня Пятница, 22 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Николаевских медиков в 2021 году продолжат страховать от COVID-19

Николаевских медиков в 2021 году продолжат страховать от COVID-19

Как будут работать учебные заведения с 25 января — разъяснение Минобразования

Как будут работать учебные заведения с 25 января — разъяснение Минобразования

Covid-19 в Николаевской области: 275 заболевших и 513 выздоровевших за сутки

Covid-19 в Николаевской области: 275 заболевших и 513 выздоровевших за сутки

Несчастный случай на трассе «Николаев — Днепр» — погиб водитель фуры

Несчастный случай на трассе «Николаев — Днепр» — погиб водитель фуры

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Происшествия » Несчастный случай на трассе “Николаев – Днепр” – погиб водитель фуры

Несчастный случай на трассе «Николаев — Днепр» — погиб водитель фуры

Несчастный случай на трассе «Николаев — Днепр» — погиб водитель фуры
0

21 января около 22:30 на 161 км автодороги Н-11 «Днепр-Николаев» 54-летний водитель грузового автомобиля Scania, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги и врезался в металлический отбойник. Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

В результате ДТП фура перевернулась, водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте ДТП работали сотрудники отделения полиции, наряд группы реагирования патрульной полиции, следователи Следственного управления.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Житель Доманевки ножом изуродовал отца - отрезал нос, губы и половые органы. Его брали штурмом
Next post Covid-19 в Николаевской области: 275 заболевших и 513 выздоровевших за сутки

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online