21 января около 22:30 на 161 км автодороги Н-11 «Днепр-Николаев» 54-летний водитель грузового автомобиля Scania, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги и врезался в металлический отбойник. Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

В результате ДТП фура перевернулась, водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте ДТП работали сотрудники отделения полиции, наряд группы реагирования патрульной полиции, следователи Следственного управления.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.